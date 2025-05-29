В Астане началось строительство казахско-французской школы

Сегодня, 28 мая, в Астане состоялась торжественная церемония закладки капсулы будущей казахско-французской школы. В мероприятии приняли участие министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев, министр-делегат по вопросам внешней торговли и французских граждан за рубежом Лоран Сен-Мартен, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова, а также инвестор проекта – генеральный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов.

Фото: управление образования

Школа с интернатом будет рассчитана на 800 учеников и адаптирована к государственному общеобязательному образовательному стандарту Республики Казахстан. Обучаться в ней смогут дети из всех регионов страны.

Выступая перед участниками церемонии, министр просвещения Гани Бейсембаев подчеркнул значимость проекта для всей сферы образования.

– Сегодняшняя церемония закладки первого камня Международной французской школы в Астане, безусловно, станет одним из значимых событий в сфере образования. Речь идет не просто о строительстве новой школы – это символ углубляющегося сотрудничества между Казахстаном и Францией в образовательной сфере. Мы верим, что школа станет образцом как с архитектурной, так и с образовательной точки зрения и превратится в настоящий мост между нашими странами, – заявил министр просвещения.

Ожидается, что новая школа войдет в число ключевых международных образовательных учреждений Центральной Азии. Учебное заведение откроет свои двери уже 1 сентября 2026 года. Кроме того, аналогичная казахско-французская школа появится и в Алматы.

Министр-делегат по вопросам внешней торговли и французских граждан за рубежом Лоран Сен-Мартен отметил, что старт строительства учебного заведения в столице Казахстана – это еще одно важное событие. Ведь прочные отношения между странами невозможны без культурного и образовательного обмена.

По его словам, это важный шаг для укрепления двусторонних связей.

Фото: управление образования

– Мы хотим предложить обучение на французском языке, которое позволит получить французский аттестат о среднем образовании для всех молодых людей Казахстана, желающих пройти это обучение, которое станет воротами в мир, начиная с ворот в Европу, и это то, чем мы очень гордимся. Опыт всегда показывает, что французское международное образование сильно укрепляет связи, и это, вероятно, то, чего не хватало в последние годы между нашими двумя странами, – сказал Лоран Сен-Мартен.

Он отметил, что французская школа в Астане, как и школа в Алматы, которая в скором времени также откроет свои двери, предоставит возможность юным казахстанцам получать образование на четырех языках: французском, казахском, английском и русском. С французскими аттестатами по окончании школы ее выпускники смогут напрямую поступать в лучшие вузы Франции и Европы.

Напомним, сегодня Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов открыл работу казахстанско-французского инвестиционного форума с участием министра-делегата по вопросам внешней торговли и французских граждан за рубежом Лорана Сен-Мартена.