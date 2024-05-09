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    13:16, 09 Май 2024 | GMT +6

    В Астане на стройке LRT рухнул кран

    LRT
    Фото: Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?"

    В Астане на пересечении улиц Керей-Жанибек хандар и Кабанбай батыра рухнул кран на объекте строительства LRT. Пострадавших нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ТОО City Transportation Systems сообщили, что на участке пересечения проспекта Кабанбай батыра и Керей Жанибек в 10:35 при подъеме арматуры произошло падение стрелочного крана. Стрела крана упала на парковку жилого комплекса «Времена года». Пострадавших нет.

    На месте - ответственные сотрудники подрядчика, дирекции, CTS и полиции.

    Также на место инцидента уже выехало руководство департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Астана. 


    - Автомобильный кран Zoomlion принадлежит China Railway Asia-Europe Construction Investment. Предварительная причина аварии – перегруз. Автомобильный кран на учете не стоит, разрешение на работу не получал. О результатах будет сообщено дополнительно. Создается комиссия для расследования аварии, – говорится в сообщении Комитета промышленной безопасности.

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что до конца 2024 года планируется завершить эстакадную часть. В следующем году будут уложены рельсы. 

    Теги:
    Дороги ЛРТ Происшествия, ЧС Астана Строительство
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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