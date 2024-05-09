В Астане на стройке LRT рухнул кран

В Астане на пересечении улиц Керей-Жанибек хандар и Кабанбай батыра рухнул кран на объекте строительства LRT. Пострадавших нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ТОО City Transportation Systems сообщили, что на участке пересечения проспекта Кабанбай батыра и Керей Жанибек в 10:35 при подъеме арматуры произошло падение стрелочного крана. Стрела крана упала на парковку жилого комплекса «Времена года». Пострадавших нет.

На месте - ответственные сотрудники подрядчика, дирекции, CTS и полиции.

Также на место инцидента уже выехало руководство департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Астана.



- Автомобильный кран Zoomlion принадлежит China Railway Asia-Europe Construction Investment. Предварительная причина аварии – перегруз. Автомобильный кран на учете не стоит, разрешение на работу не получал. О результатах будет сообщено дополнительно. Создается комиссия для расследования аварии, – говорится в сообщении Комитета промышленной безопасности.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что до конца 2024 года планируется завершить эстакадную часть. В следующем году будут уложены рельсы.