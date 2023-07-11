В Астане на сегодня строится около 10 млн квадратов жилья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О необходимости качественного строительства жилья и системном подходе в развитии города заявил на совещании по развитию столицы Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Необходимо упорядочить строительство жилья. На сегодняшний день в Астане осуществляется строительство около 10 миллионов квадратных метров жилья. Несмотря на высокие темпы застройки, качество строительства оставлять желать лучшего. В отрасли накопилось множество проблем. Приоритетом должно быть благоустройство города, обеспечение комфортных условий для проживания людей. Вместе с тем, отдельные строительные компании ставят свои интересы выше качества жизни граждан. Из-за отсутствия системного подхода к развитию города, целостности участились случаи точечной застройки. На месте социальных объектов и общественных пространств возведены жилые комплексы», - сказал Глава государства.