В Астане на месяц перекроют перекресток проспекта Улы Дала и улицы Толе би

В Астане с 16 июля по 20 августа будет полностью перекрыто движение автотранспорта на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би в связи с проведением дорожных работ, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, ограничения вводятся в рамках строительства улицы Толе би на участке от улицы Р. Баглановой до проспекта Улы Дала.

На период проведения работ объезд организован по следующим альтернативным маршрутам:

от проспекта Туран по улице Е-54 до улицы Толе би;

от проспекта Улы Дала по местному проезду до улицы Толе би.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения. В ведомстве также принесли извинения за временные неудобства.

Ранее агентство сообщало о временном ограничении движения на участке Аксай — Жибек жолы (км 1177–1186) до 18 июля ежедневно с 06:00 до 20:00 часов. На время ремонта проезд организуют по объездному маршруту.