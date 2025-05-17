В Астане молодое пополнение столичной бригады приняло присягу

В мероприятии участвовали представители командования Сухопутных войск, местных исполнительных органов, ветераны Вооруженных сил, а также родные и близкие новобранцев.

Фото: Минобороны РК

Торжественную клятву на верность Родине приняли 140 новобранцев. Перед этим они прошли курс молодого бойца, в ходе которого овладели основами строевой, тактической, огневой, физической и инженерной подготовки.

– В торжественной клятве заложен глубокий нравственный и духовный смысл. Военная присяга – это добросовестное исполнение воинского долга, высокая ответственность и готовность по первому зову встать на защиту Родины, – подчеркнул командир войсковой части 68665 полковник Абай Алибеков.

Фото: Минобороны РК

Среди новобранцев – братья-близнецы Сундетхан и Медетхан Жолдас, призванные из Туркестанской области.

– По жизни мы всегда идем плечом к плечу – в школе, в спорте, а теперь и в армии. Думаю, что и этот этап мы пройдем достойно и уверенно, – отметил Сундетхан Жолдас.

Фото: Минобороны РК

В рамках церемонии военнослужащие продемонстрировали элементы рукопашного боя и выступление роты почетного караула. Завершилось мероприятие концертной программой. Особое внимание привлекло исполнение солдатом срочной службы Асетом Алиханом авторской песни на армейскую тему под домбру.

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