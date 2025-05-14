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    14:32, 14 Май 2025 | GMT +5

    В Астане колледжи и работодатели объединяются для подготовки квалифицированных педагогов

    В Астане в рамках Года рабочих профессий состоялась форсайт-сессия на тему: «Работодатель как партнер: эффективные модели взаимодействия с колледжами через разработку образовательных программ», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В Астане колледжи и работодатели объединяют усилия для подготовки квалифицированных педагогов
    Фото:Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Образование в партнерстве: фокус на практику и потребности школ

    По словам директора Международного высшего колледжа им. М. Жумабаева Раушан Елеусизовой, сегодня образовательные учреждения должны идти в тесной связке с социальными партнерами — школами, дошкольными организациями, государственными структурами.

    — Эта работа велась и раньше, но сейчас мы хотим выстроить её глубже и системнее. В школах и детских садах Астаны ощущается серьёзная нехватка квалифицированных педагогов. Поэтому мы реализуем программы подготовки после 9 и 11 классов, а также запускаем прикладной бакалавриат, чтобы восполнить кадровый дефицит, — отметила Раушан Елеусизова.

    Колледж готовит специалистов по таким востребованным направлениям, как начальное образование, английский язык и дошкольное воспитание. Из более чем 3000 студентов колледжа, около 2300 обучаются именно по педагогическим специальностям.

    Раушан Елеусизова
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Дуальное обучение — ключ к профессиональному становлению

    По словам Раушан Елеусизовой, особое внимание уделяется дуальной модели обучения, где теория дополняется постоянной практикой в реальных образовательных организациях. Уже с первого курса студенты проходят ознакомительную практику в школах, а начиная со второго — активно вовлекаются в профессиональную деятельность.

    — Более 60% наших студентов обучаются по дуальной системе. Это помогает школам разгружать учителей, а студенты получают не только опыт, но и заработную плату, — подчеркнула директор колледжа.

    Также делается акцент на формирование современных педагогических навыков: ведение документации в системе «Күнделік», коммуникация с родителями, инклюзивное образование.

    — Мы обязательно включаем в учебные программы модули по инклюзии. Современный педагог должен уметь работать с детьми с особыми образовательными потребностям, — добавила Елеусизова.

    Компетентностный подход как новая норма

    Преподаватель специальных дисциплин по педагогике и методике начального образования Кымбат Аманова рассказала, что сегодня ключевой вектор — это компетентностный подход: знание важно не само по себе, а как инструмент решения конкретных задач.

    В образовательный процесс активно внедряются современные методики:

    1. Кейс-стади — работа с ситуациями, моделирующими реальные профессиональные вызовы.
    2. Проблемное обучение — развитие способности находить решения в сложных условиях.
    3. Ораторское мастерство — как навык публичного выступления и взаимодействия с аудиторией. 
    4. Ролевые игры — воспроизведение педагогических ситуаций для отработки практических навыков.
    Теги:
    Колледжи Год рабочих профессий Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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