В Астане колледжи и работодатели объединяются для подготовки квалифицированных педагогов

Образование в партнерстве: фокус на практику и потребности школ

По словам директора Международного высшего колледжа им. М. Жумабаева Раушан Елеусизовой, сегодня образовательные учреждения должны идти в тесной связке с социальными партнерами — школами, дошкольными организациями, государственными структурами.

— Эта работа велась и раньше, но сейчас мы хотим выстроить её глубже и системнее. В школах и детских садах Астаны ощущается серьёзная нехватка квалифицированных педагогов. Поэтому мы реализуем программы подготовки после 9 и 11 классов, а также запускаем прикладной бакалавриат, чтобы восполнить кадровый дефицит, — отметила Раушан Елеусизова.

Колледж готовит специалистов по таким востребованным направлениям, как начальное образование, английский язык и дошкольное воспитание. Из более чем 3000 студентов колледжа, около 2300 обучаются именно по педагогическим специальностям.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Дуальное обучение — ключ к профессиональному становлению

По словам Раушан Елеусизовой, особое внимание уделяется дуальной модели обучения, где теория дополняется постоянной практикой в реальных образовательных организациях. Уже с первого курса студенты проходят ознакомительную практику в школах, а начиная со второго — активно вовлекаются в профессиональную деятельность.

— Более 60% наших студентов обучаются по дуальной системе. Это помогает школам разгружать учителей, а студенты получают не только опыт, но и заработную плату, — подчеркнула директор колледжа.

Также делается акцент на формирование современных педагогических навыков: ведение документации в системе «Күнделік», коммуникация с родителями, инклюзивное образование.

— Мы обязательно включаем в учебные программы модули по инклюзии. Современный педагог должен уметь работать с детьми с особыми образовательными потребностям, — добавила Елеусизова.

Компетентностный подход как новая норма

Преподаватель специальных дисциплин по педагогике и методике начального образования Кымбат Аманова рассказала, что сегодня ключевой вектор — это компетентностный подход: знание важно не само по себе, а как инструмент решения конкретных задач.

В образовательный процесс активно внедряются современные методики: