В Астане к газовому отоплению подключены 26% абонентов - МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС Юрий Ильин, выступая на отчетной встрече с населением столицы, обратил внимание на необходимости газификации жилого сектора и подготовки к предстоящему отопительному периоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По его словам, за последние годы в столице активно осуществляется переход от печного отопления к газовому. Согласно статистике, к центральному газоснабжению подключено около 8 тысяч абонентов, или 26% от общего их количества. На сегодняшний день этого недостаточно.

В этой связи министр Ю. Ильин обратил внимание местных исполнительных органов на необходимость завершения газификации жилого сектора и подготовки к предстоящему отопительному периоду.

Практически во всех регионах из-за высокого износа коммунальных сетей регулярно происходят серьезные аварии. Сегодня на территории города свыше 5-ти тысяч жилых домов, или 17%, аварийные или ветхие, где как правило системы отопления и электроснабжения не пригодны и представляют угрозу возникновения возгорания.

Как отметил министр, анализ причин возникновения пожаров за первый квартал показывает, что из-за неправильного монтажа и технической эксплуатации электрооборудования возросло количество пожаров на 26%, по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов на 44%.

Акиматом поэтапно проводится реновация жилищного фонда. К примеру, в декабре проведен снос 5 аварийных домов, переселены жильцы 2-х «аварийных» домов.

Тем не менее владельцы жилых домов и арендаторы должны быть заинтересованы в своей безопасности и создании комфортных условий проживания.

В этой связи министр обратился к жителям столицы о необходимости своевременного принятия соответствующих мер для предотвращения людских потерь и финансовых затрат.