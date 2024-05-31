В Астане из-за ремонта закрыт ряд улиц

Какие улицы в Астане закрыты в связи с ремонтными работами по состоянию на 31 мая, со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны передает агентство Kazinform.

Улицы, перекрытые полностью:

пер. Ж.Ташенова на участке от ул. Ж.Ташенова до ул. А.Бараева;

ул. Е.Брусиловского на участке от ул. Кенесары до ул. А. Иманова;

пр. Кабанбай батыра от ул. Сыганак до ул. Алматы (при этом пересечения Кабанбай батыра/Сыганак и Кабанбай батыра/Алматы открыты).

Улицы, закрытые в жилых массивах:

ул. Ондирис на участке от ул. Бектау до ул. Акбидай;

ул. Ш.Бокеева на участке от ул. Р.Дуйсенбаева до тупика;

ул. Титова от ул. Алмалык до ул. Ардагерлер;

ул. Сулуколь от ул. Енлик Кебек до ул. Ардагерлер;

ул. Абат-Байтак от К. Байсеитовой до ул. Ш. Бейсековой.

Улицы, перекрытые частично:

пр. Тауелсиздик от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях – 1 июня движение будет обеспечено в нижнем слое);

пересечение пр. Богенбай батыра и ул. Ш.Валиханова (при этом движение на перекрестке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях).

Пересечение улиц Кабанбай батыра/Сыганак и Кабанбай батыра/Алматы открыты.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее сообщалось о закрытии на ночное время участка проспекта Кабанбай батыра в Астане из-за ремонта.