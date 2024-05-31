РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:36, 31 Май 2024 | GMT +6

    В Астане из-за ремонта закрыт ряд улиц

    астана
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Какие улицы в Астане закрыты в связи с ремонтными работами по состоянию на 31 мая, со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны передает агентство Kazinform.

    Улицы, перекрытые полностью:

    • пер. Ж.Ташенова на участке от ул. Ж.Ташенова до ул. А.Бараева;
    • ул. Е.Брусиловского на участке от ул. Кенесары до ул. А. Иманова;
    • пр. Кабанбай батыра от ул. Сыганак до ул. Алматы (при этом пересечения Кабанбай батыра/Сыганак и Кабанбай батыра/Алматы открыты).

    Улицы, закрытые в жилых массивах:

    • ул. Ондирис на участке от ул. Бектау до ул. Акбидай;
    • ул. Ш.Бокеева на участке от ул. Р.Дуйсенбаева до тупика;
    • ул. Титова от ул. Алмалык до ул. Ардагерлер;
    • ул. Сулуколь от ул. Енлик Кебек до ул. Ардагерлер;
    • ул. Абат-Байтак от К. Байсеитовой до ул. Ш. Бейсековой.

    Улицы, перекрытые частично:

    • пр. Тауелсиздик от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях – 1 июня движение будет обеспечено в нижнем слое);
    • пересечение пр. Богенбай батыра и ул. Ш.Валиханова (при этом движение на перекрестке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях).

    Пересечение улиц Кабанбай батыра/Сыганак и Кабанбай батыра/Алматы открыты.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Ранее сообщалось о закрытии на ночное время участка проспекта Кабанбай батыра в Астане из-за ремонта.

    Теги:
    Транспорт Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!