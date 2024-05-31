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    07:15, 31 Май 2024 | GMT +6

    Участок проспекта Кабанбай батыра в Астане временно закрыт на ремонт

    астана
    Фото: Kazinform

    ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» ранее сообщало о проведении среднего ремонта по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Сыганак до ул. Керей Жанибек хандар. При этом пересечения Кабанбай батыра-Сыганак и Кабанбай батыра-Керей Жанибек хандар были открыты, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата.

    С 22:00 30 мая до 8:00 31 мая текущего года будет полностью перекрыто пересечение Кабанбай батыра/Сыганак.

    ремонт
    Фото: акимат г. Алматы

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. 

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Ремонт дорог
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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