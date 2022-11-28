Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

В Астане и Алматы начинают сбор гуманитарной помощи для жителей Экибастуза

28 Ноября 2022, 10:26
В Астане и Алматы начинают сбор гуманитарной помощи для жителей Экибастуза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова объявила о начале сбора гуманитарной помощи для жителей города Экибастуз, где в ночь на 27 ноября произошла авария на Экибастузской ТЭЦ, передает МИА «Казинформ».

«Мы не можем оставаться в стороне и начинаем сбор гуманитарной помощи. Вы можете приносить тёплые вещи, обогреватели, одеяла, спальники и др. в любое отделение Казпочты в Астане и Алматы. Вся помощь будет доставлена в Экибастуз силами и за счет нашей компании», - сообщила Асель Жанасова на своей странице в Facebook.


Теги:
Новости по теме
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Экибастузе
Температурный режим в больнице и роддоме Экибастуза не ухудшался
Три микрорайона Экибастуза остаются без теплоснабжения - аким города
Читайте также
Число жертв оползня на острове Искья увеличилось до семи человек
Десять человек спасли на трассах дорожники Акмолинской области
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Экибастузе
Более 80 человек эвакуировали в пункты обогрева за одну ночь в Акмолинской области
Температурный режим в больнице и роддоме Экибастуза не ухудшался
Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Президент дал ряд поручений Правительству
Авария на ТЭЦ Экибастуза: эвакуированных детей отправят в учебно-оздоровительные лагеря
Три микрорайона Экибастуза остаются без теплоснабжения - аким города
Новости партнеров
Популярное
1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
2 В пяти областях Казахстана закрыли дороги из-за сильного мороза
3 Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Президент дал ряд поручений Правительству
4 Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты
5 Авария на ТЭЦ в Экибастузе: выявлены 10 мест повреждений на теплосетях

Лента новостей