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    03:36, 08 Май 2025 | GMT +5

    В Астане и Алматы возможно ухудшение качества воздуха

    Благоприятные метеорологические условия 8 мая ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    метеоусловия
    Фото: Ринат Дусумов / Kazinform

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются лишь в Астане и Алматы.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось ранее, в 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Теги:
    Метеоусловия Астана Экология Алматы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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