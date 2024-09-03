В Астане и 15 областях РК объявлено штормовое предупреждение

В Астане и 15 областях Казахстана 3 сентября объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Астане во второй половине дня ожидается гроза.

На западе, северо-западе, юге, в центре области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, западе, в центре Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью в северной половине, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер западный, северо-западный днем порывы 15 м/с.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер юго-восточный ночью порывы 15-18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. 03-05 сентября на большей части области сохранится высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный ночью на востоке области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем на востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 16 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается ветер юго-восточный, восточный порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ветер западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер западный ночью и утром порывы 15-20 м/.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере области Улытау ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.