В Астане и 14 областях РК объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили синоптики в Астане и 14 регионах республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В области Улытау ожидается ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 2 мая на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В г. Жезказган ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Караганде ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, западный ночью 15-20, на востоке области порывы 23 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В г. Кокшетау ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

В г. Астане ожидается ветер западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. На севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Актау днем ожидается гроза.

В Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20, на юге, востоке области порывы 23 м/с. В г. Павлодаре ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-восточный на востоке, юге области 15-20 м/с.

На юге Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. 02 мая на юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на востоке, юге, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Семей ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью в центре, на юге, днем на севере области 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на севере, востоке, днем на востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. В г. Уральске ночью ожидается гроза.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юге области гроза. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В г. Петропавловске ночью ожидается дождь. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, востоке, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 24-29 м/с. В г. Алматы ночью временами ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 18-23 м/с. В г. Конаеве ночью временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15-20, временами 24-29 м/с.