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В Астане 3 февраля пройдет предвыборный съезд политической партии «Байтақ»

31 Января 2023, 12:19
В Астане 3 февраля пройдет предвыборный съезд политической партии «Байтақ»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 3 февраля 2023 года в Астане состоится предвыборный съезд новой политической партии «Байтақ» - партии Зеленых Казахстана. Такое решение было принято на пленарном заседании политсовета партии, где также обсудили повестку предстоящего съезда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

На съезде пройдет обсуждение и голосование за предвыборную платформу партии. В работе съезда примут участие делегаты со всех регионов страны.

Постановление о созыве съезда уже подписал председатель партии «Байтақ» Азаматхан Амиртай.

Партия учреждена в конце 2022 года с целью создания экологически устойчивого общества; отстаивания и проведения в жизнь принципов Зеленой политики - социальной справедливости, народной демократии и бережного отношения к экологии.

В Казахстане зарегистрирована новая экологическая партия «Байтақ».

Партия зеленых «Байтақ» объявила об участии в выборах в Мажилис РК.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.


Фото: tabigat-union.kz

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