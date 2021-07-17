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В Арыси задержали чиновника за хищение выделенных на соцпомощь 160 млн тенге

17 Июля 2021, 15:14
В Арыси задержали чиновника за хищение выделенных на соцпомощь 160 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области по досудебному расследованию задержан заместитель руководителя ГУ «Отдел занятости и социальных программ» города Арысь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

Должностное лицо в группе с физическими лицами, подозревается в хищении бюджетных средств в период 2018-2021 гг., путем незаконного перечисления своим близким родственникам и знакомым, не относящимся к категории малообеспеченных.
В следствие чего, ущерб государству причинен предварительно на сумму свыше 160 млн тенге.
Похищенные денежные средства выделялись в рамках программы «государственная адресная социальная помощь» для выплат малообеспеченным лицам (семьям) города Арысь и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения в период пандемии, чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий.
Расследование продолжается.


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