В Арыси отметили день города

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В Арыси на центральной площади Аль-Фараби прошло празднование Дня города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В ходе мероприятия ряд граждан, внесших вклад в восстановление города и показавших пример самоотверженного труда, были награждены благодарственными письмами, почетными грамотами, нагрудными знаками «Еңбек даңқы» и ценными подарками. Праздничное торжество продолжилось концертной программой.





Кроме того, в городе железнодорожников прошла традиционная ярмарка «Золотая осень – 2019». На площади перед зданием железнодорожного вокзала была организована ярмарка. Жители и гости города смогли приобрести продукцию местных аграриев по цене ниже рыночной на 20-30% .

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба. Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану. В Арыси в результате взрывов из более 8 тыс. индивидуальных жилых домов пострадало 7 634, в том числе 474 были признаны негодными для жилья.















