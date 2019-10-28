-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:34
-
-
-
-
вчера 16:10
-
вчера 15:44
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:47
-
вчера 13:30
В Арыси отметили день города
АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В Арыси на центральной площади Аль-Фараби прошло празднование Дня города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
В ходе мероприятия ряд граждан, внесших вклад в восстановление города и показавших пример самоотверженного труда, были награждены благодарственными письмами, почетными грамотами, нагрудными знаками «Еңбек даңқы» и ценными подарками. Праздничное торжество продолжилось концертной программой.
Кроме того, в городе железнодорожников прошла традиционная ярмарка «Золотая осень – 2019». На площади перед зданием железнодорожного вокзала была организована ярмарка. Жители и гости города смогли приобрести продукцию местных аграриев по цене ниже рыночной на 20-30% .
Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба. Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану. В Арыси в результате взрывов из более 8 тыс. индивидуальных жилых домов пострадало 7 634, в том числе 474 были признаны негодными для жилья.
- Столичные жители обменяли полиэтиленовые пакеты на многоразовые сумки
- Участвовать в столичной программе «1000 мест. Уличная торговля» стало проще
- Туркестанская полиция нашла сбежавшую из-за семейной ссоры девочку
- К 55-летию Ордабасинского района 20 семей получили ключи от новых квартир
- В Туркестанской области успешно реализуется Послание народу Президента РК
- Патриотическая акция «Мой Флаг, моя Родина!» прошла в Туркестане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана