В Арыси нашли пропавшую 15-летнюю девочку

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Арыси нашли пропавшую 15-летнюю девочку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Арысский РОП обратилась местная жительница с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери. По словам женщины, 15-летняя девочка отпросилась с уроков к дантисту, после чего пропала без вести.

Стражи порядка незамедлительно приступили к поиску школьницы, прочесав все близлежащие территории и опросив очевидцев. Проверили места возможного появления пропавшей и посетили дома родственников и друзей.

Оперативники в течение двух суток обнаружили девочку на одной из улиц Арыси. Установлено, что школьница сбежала из-за семейной ссоры, нашла укромное место в одном из городских дворов и несколько дней ночевала на улице. Оказалось, подросток и ранее уходила из дома.

В отношении родителей школьницы рассматривается вопрос о привлечении их к ответственности по ст. 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего«.

«Мы два дня сами искали дочь, но не нашли, поэтому обратились к полицейским. Они день и ночь без отдыха искали и нашли нашего ребенка. Мы благодарны стражам порядка за проявленную оперативность и профессионализм при поисках нашей девочки. Желаем им успехов в работе», – выразили благодарность родители найденного подростка.

