В Арысе запустят семь инвестпроектов с трудоустройством около 600 жителей

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Арыс в 2021 году планируется запустить семь проектов на общую сумму 31 млрд 100 млн тенге, в которых будет создано 588 рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В прошлом году общий объем инвестиций в экономику города составил 14 млрд 651 млн тенге. В 2020 году на промышленных предприятиях произведено продукции на сумму в 5 млрд 593 млн тенге. Объем произведенной продукции и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства сейчас достиг 30 млрд. 366 млн тенге. В целях развития предпринимательства в рамках государственных программ по микрокредитованию профинансировано 82 проекта на сумму 452,6 млн тенге.

В сфере сельского хозяйства в прошлом году произведена продукция на 17 млрд 730,5 млн. тенге. За отчетный год увеличилось поголовье скота и продукция животноводства всех видов. Произведено мяса - 8 078,8 тонн, молока – 20 402,4 тонн, яиц -7 706,6 тыс. штук.