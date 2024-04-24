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    20:26, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    В армии Китая созданы Силы информационной поддержки

    Технологии
    Фото: freepik.com

    В составе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) созданы войска информационной поддержки, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Церемония по случаю формирования нового рода войск в составе НОАК — Сил информационной поддержки — состоялось в Пекине.

    По сообщению Xinhua, войска информационной поддержки представляют собой совсем новое военное подразделение стратегического характера, которое будет оказывать основную поддержку в координации развития и применения киберинформационных систем в интересах НОАК.

    Войска информационной поддержки находятся под непосредственным руководством Центрального военного совета.

    Командующим Силами информационной поддержки назначен генерал-лейтенант Би И, политическим комиссаром — генерал-полковник Ли Вэй.

    Напомним, Китай входит в топ стран с огромными расходами на оборону.

    Теги:
    Технологии Китай Безопасность Мировые новости Кибербезопасность
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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