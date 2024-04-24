В армии Китая созданы Силы информационной поддержки

В составе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) созданы войска информационной поддержки, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhua.

Церемония по случаю формирования нового рода войск в составе НОАК — Сил информационной поддержки — состоялось в Пекине.

По сообщению Xinhua, войска информационной поддержки представляют собой совсем новое военное подразделение стратегического характера, которое будет оказывать основную поддержку в координации развития и применения киберинформационных систем в интересах НОАК.

Войска информационной поддержки находятся под непосредственным руководством Центрального военного совета.

Командующим Силами информационной поддержки назначен генерал-лейтенант Би И, политическим комиссаром — генерал-полковник Ли Вэй.

Напомним, Китай входит в топ стран с огромными расходами на оборону.