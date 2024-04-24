Топ стран с огромными расходами на оборону

Оборонные расходы растут по всему миру и самыми высокими темпами за десятилетие, отмечается в докладе SIPRI (Стокгольмского международного института исследования проблем мира). Лидером по размеру военного бюджета с огромным отрывом остаются США, за ними следует Китай, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Совокупные глобальные военные расходы достигли в 2023 году 2,443 трлн долларов, увеличившись на 6,8% в реальном выражении по сравнению с 2022-м, отмечается в опубликованном 22 апреля докладе SIPRI. Это самый резкий рост с 2009 года: США, Китай и Россия — все увеличили свои военные расходы, подчеркивается в докладе.

Впервые с 2009 года военные расходы увеличились во всех пяти географических регионах, определенных SIPRI, причем значительнее всего — в Европе, Азии, Океании и на Ближнем Востоке.

— Беспрецедентный рост расходов на оборону является прямым ответом на глобальное ухудшение в том, что касается обеспечения мира и безопасности, — указал Нань Тянь, старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI. — Государства отдают приоритет военной мощи, рискуя войти в спираль «действия — противодействия» в условиях все более нестабильной геополитической ситуации и положения в сфере безопасности.

В 2023 году на НАТО, в составе которой на тот момент была 31 страна, пришлось 1,341 трлн долларов военных расходов — это 55% от всех мировых. Оборонный бюджет США увеличился на 2,3% — до 916 млрд или 68% от общих военных расходов государств-членов альянса. В прошлом году большинство его европейских участников также повысили свои военные расходы, их доля в совокупном бюджете достигла 28% — самый высокий показатель за десятилетие. Остальные 4% приходятся на Канаду и Турцию. Среди европейских государств в период с 2022 по 2023 год сильнее всего нарастила свои военные расходы Польша — на 75% до отметки в 31,6 млрд. Это 14-й по размеру

Китай, второй в мире по размеру военного бюджета, в прошлом году профинансировал его на 296 млрд долларов, что на 6,0% больше, чем годом ранее. Расходы на оборону в КНР растут 29-й год подряд. На долю Пекина приходится половина совокупных военных расходов в Азии и Океании. Некоторые соседи Китая связали рост своих собственных расходов на оборону с увеличением таковых Пекином.

Япония выделила на свои вооруженные силы 50,2 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем в 2022 году.

По оценкам аналитиков SIPRI, общие военные расходы на Ближнем Востоке в 2023 году увеличились на 9,0% — до 200 млрд долларов. Это самый высокий годовой темп роста в регионе за последнее десятилетие. Оборонный бюджет Израиля — второй по размеру на Ближнем Востоке после Саудовской Аравии — вырос на 24%, составив 27,5 млрд долларов. Это было главным образом обусловлено крупномасштабным наступлением израильтян в секторе Газа в ответ на нападение террористов ХАМАС на юг Израиля в октябре 2023 года.

— Значительное наращивание военных расходов на Ближнем Востоке отразило быстро меняющуюся ситуацию в регионе — от потепления дипломатических отношений между Израилем и рядом арабских стран в последние годы до начала крупной войны в секторе Газа и опасений по поводу расширения и эскалации конфликта, — пояснил Диего Лопес да Силва, старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Иран, обострение конфликта которого с Израилем вызывает все больше опасений, с 10,3 млрд долларов на четвертом месте на Ближнем Востоке по расходам на оборону. По имеющимся данным, доля в его военном бюджете средств, выделяемых Корпусу стражей исламской революции (КСИР), выросла в период с 2019 по 2023 год с 27% до 37%.