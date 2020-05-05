В Армении зарегистрированы случаи повторного диагностирования коронавируса у пациентов после выписки

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ - Минздрав Армении зарегистрировал случаи повторного диагностирования коронавирусной инфекции у пациентов, которые были выписаны после лечения из больниц. Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На состоявшемся заседании постоянной парламентской комиссии по здравоохранению и социальным вопросам армянские парламентарии поинтересовались у министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна о том, были ли зафиксированы в Армении случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. В ответ на вопрос глава армянского Минздрава сообщил, что в Армении зарегистрированы три случая, когда через две недели после выписки из больницы у пациентов вновь была диагностирована коронавирусная инфекция.

«К сожалению, такие случаи зарегистрированы и в Армении. Сейчас идут большие академические дебаты (прим. – о причинах этого явления). Ежедневно мы получаем новую научную информацию о том, является ли это показателем повторного заражения инфекцией, когда пациент полностью излечился и заразился вновь. Либо это является показателем дезактивации и повторной активации вируса в организме», - отметил А.Торосян.

При этом, ссылаясь на опыт южнокорейских ученых, министр Торосян заявил, что самым вероятным объяснением повторного диагностирования можно считать наличие неактивных частиц вируса в тканях переболевших пациентов, когда вирус не размножается, но его ДНК присутствует в клетках. По словам министра Торосяна, ученые из Южной Кореи пришли к выводу, что частицы коронавирусной инфекции сохраняются в ротовой полости и горле переболевших пациентов в течение 2-3 месяцев, и обнаруживаются при тестировании. Арсен Торосян подчеркнул, что Минздрав Армении будет принимать решения по таким случаям по мере поступления научной информации.

Вместе с тем, по данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 4 мая в Армении зарегистрировано 2507 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых вылечились 1071 пациент, 39 – скончались, 1393 пациента проходят лечение.