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В Армении выявили случаи выдачи фальшивых документов казахстанским и российским покупателям авто

13 Декабря 2019 10:16
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В Армении выявили случаи выдачи фальшивых документов казахстанским и российским покупателям авто

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Служба национальной безопасности (СНБ) Армении выявила случаи изготовления и реализации фальшивых документов при продаже автомобилей гражданам Казахстана и России. Об этом со ссылкой на пресс-службу СНБ РА передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В частности, по сообщению пресс-службы СНБ РА, в результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий Служба национальной безопасности Армении обнаружила, что директор действующего в Армении ООО выдавал копии поддельных свидетельств о праве на управление автомобилем с газобаллонным оборудованием, а также сертификатов на газобаллонное оборудование без установки самого газобаллонного оборудования на авто. По данным СНБ РА, фальшивые документы впоследствии продавались гражданам Казахстан и России, приобретавшим автотранспортные средства в Армении.

Кроме того, согласно сообщению СНБ РА, служба выявила гражданина Армении, который занимался перепродажей фальшивых талонов техосмотра также гражданам Казахстана и России, приобретающим авто в Армении.

По данным фактам Следственное управление СНБ РА возбудило уголовные дела. Расследование продолжается.

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Ключевые слова: Транспорт, Армения,
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Автор:

Азамат Альмаганбетов

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