В Армении вводят штрафы за нарушение режима ЧП

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Национальное собрание (Парламент) Армении 23 марта на внеочередном заседании приняло пакет поправок и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс страны, подразумевающий наказание за нарушение режима ЧП. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

23 марта на внеочередном заседании депутаты Национального собрания Армении единогласно приняли проект поправок и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс страны. Пакет поправок подразумевает внедрение штрафов и уголовной ответственности за нарушение условий режима чрезвычайного положения, введенного в Армении с 16 марта по 14 апреля в связи с коронавирусом.

«Устанавливаются минимальные стандарты, благодаря которым появляется возможность привлекать к ответственности лиц, не осознающих опасность и влияние коронавируса на население», - в ходе внеочередного заседания заявил председатель парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам, депутат от правящего блока «Мой шаг» Владимир Варданян.

На этом фоне МИД Армении обнародовало обновленный список стран с высоким эпидемиологическим риском. Армения ограничивает въезд иностранцев, прибывающих из стран, включенных в список. К таковым по состоянию на 22 марта МИД РА относит: США, Австралию, страны ЕС (Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Испанию, Хорватию, Швецию), Швейцарию, Норвегию, Турцию, Китай, Иран, Южную Корею, Израиль, Японию, Великобританию, Канаду, Россию и Грузию.

Въезд в Армению запрещен также иностранным гражданам, которые посещали указанные страны по крайней мере за 14 дней до поездки в Армению.