В Армении презентовали сборник «Абай-175»

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В режиме видеоконференции в Ереване состоялась презентация сборника «Абай-175», состоящего из двух книг - «Слова назидания» («Қара сөздер») и романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая» (в обновленной редакции) на армянском языке, приуроченная к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

«Литературный диптих» был подготовлен и издан в рамках программы «Рухани жаңғыру» под эгидой посольства Республики Казахстан в Армении и при содействии Ереванского государственного университета (ЕГУ) и издательства «БЗЕЗ», - отмечается в сообщении МИД РК в Telegram.

Открывая мероприятие, посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев отметил, что роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая» впервые на армянском языке издавался в далеком 1952 году и уже стал библиографической редкостью. Нынешнее обновленное, второе издание на армянском языке, подготовлено творческой группой в новой языковой редакции, более созвучной современным нормам армянского языка, с добавлением историко-филологических примечаний редакторов.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Артур Мартиросян заявил, что Абай является первым и непревзойденным светским философом в казахской степи, в которой преобладало исламское мировоззрение, подготовив менталитет народа для грядущей действительности. А литературное творчество Абая произвело большое впечатление своим универсализмом и уникальностью одновременно.





«Абай мне близок своим мировоззрением, своей философией. В своих идеях и произведениях ему удалось связать условные Запад и Восток», - отметил депутат Национального Собрания, член группы дружбы «Армения-Казахстан» Арман Абовян.





Заместитель председателя Союза писателей Казахстана Бауыржан Жакып акцентировал внимание участников на «Словах назидания» Абая, которые впервые были переведены на армянский язык, тем самым дав возможность читателям в Армении и многомилионной армянской диаспоре в мире познакомиться с философской прозой великого казахского поэта и мыслителя.





Посол по особым поручениям МИД РК Батырхан Курмансеит, поблагодарив армянскую сторону за кропотливую работу над переводами Абая, отметил практическую ценность сборника, который «в будущем станет ценным учебным материалом для представителей армянских научных и студенческих кругов, а также интересным литературным произведением для широкой армянской читательской аудитории».





Над книгами трудились армянские и казахстанские специалисты. Так, перевод осуществляли тюрколог, профессор Александр Сафарян, переводчик Арман Сафарян, поэт-переводчик Варужан Хастур. Они же работали над обновлением редакции романа «Путь Абая». Иллюстратором книг выступил современный казахстанский художник, архитектор Нурлан Буранбаев.



