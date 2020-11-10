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В Армении люди протестуют перед зданием Правительства

10 Ноября 2020 08:23
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В Армении люди протестуют перед зданием Правительства

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Перед зданием правительства Армении собрались люди после того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил о подписании документа о прекращении войны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

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По площади Республики проезжают машины с сигналами. Обстановка перед зданием правительства накаляется.

Десятки людей вошли в здание правительства. Сотрудники полиции уговаривают людей покинуть здание. Между сотрудниками службы безопасности, полиции и собравшимися поддерживается взаимное уважение.

Премьер-министр отметил, что принятое решение было для него слишком трудным, что решение было принято в результате глубокого анализа военного положения, в результате оценки людей, хорошо знающих ситуацию.

Собравшиеся перед правительством люди выражают несогласие с решением, хотя текст заявления руководителей Армении, России и Азербайджана пока не опубликован.


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#Армения  
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