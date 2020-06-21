В Армении число случаев коронавируса достигло 20 тысяч

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 20 тысяч, 560 новых случаев выявлены за прошедшие сутки. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинфом».

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 21 июня количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении достигло 20268, 560 новых случаев выявлено за последние сутки.

При этом 9002 пациента выздоровели, 10802 - проходят лечение. Количество летальных случаев от COVID-19 в Армении достигло 350, 18 из которых выявлены за последние сутки. Помимо этого еще 114 пациентов с COVID-19 скончались за время эпидемии по другим причинам.

Напомним, из-за коронавирусной инфекции в Армении с 16 марта действует режим ЧП. В период с 24 марта по 12 апреля были введены ограничения на свободное передвижение граждан и некоторые виды экономической деятельности. 4 мая были сняты ограничения на передвижения граждан, а также практические на все виды экономической деятельности. С 18 мая возобновили работу общественный транспорт, торговые центры, спортзалы, детские сады, объекты общепита. С 25 мая действует масочный режим – ношение масок обязательно во всех местах, кроме дома.