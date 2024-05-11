В Аргентине прошла забастовка против реформ президента Хавьера Милея

Забастовка против сокращения государственных расходов затронула большую часть Аргентины, где школы, банки и многие магазины оставались закрытыми, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Также в четверг была приостановлена работа поездов и метро, а автобусы курсировали в ограниченном количестве.

Один из главных лидеров профсоюзов, Гектор Даер, заявил, что 24-часовая забастовка была сигналом президенту Хавьеру Милею. Даер призвал его пересмотреть некоторые сокращения субсидий и социальных программ.

Милей, праворадикальный «экономист с бензопилой», выражает своё стремление сократить государственные расходы. Он начал осуществлять комплексные меры жесткой экономии с момента прихода к власти в декабре.

Он утверждает, что его меры необходимы для сокращения бюджетного дефицита Аргентины и контроля над уровнем инфляции.

Президент критиковал забастовку, говоря, что его правительство уже сделало множество уступок профсоюзам.

Правительство отмечает некоторые успехи с момента его прихода к власти, ссылаясь на падение инфляции в последние месяцы. Но критики говорят, что это произошло за счет спада экономической активности.

Представитель правительства назвал забастовку «чисто политической» и заявил, что она «усложняет жизнь многих людей». Профсоюзы, однако, обвинили реформы Милея в том же самом.

Другие лидеры профсоюзов пообещали продолжать коллективные действия, если правительство Аргентины откажется смягчить некоторые из мер.

Несмотря на недовольство его мерами, опросы общественного мнения показывают, что Милей остается популярным среди аргентинцев. Согласно последним опросам, его рейтинг одобрения колеблется в районе 45-50%, чуть ниже, чем 56% голосов, которые он получил на выборах.

В недавнем интервью для BBC он отверг обвинения в том, что обычные граждане платят цену за его сокращения, утверждая, что «самым регрессивным налогом, который больше всего затрагивает людей, является инфляция».

Его предшественник, Кристина Фернандес де Киршнер, назвала сокращения «бесполезной жертвой народа».

Ранее, 24 января, прошла общенациональная забастовка против реформ президента Хавьера Милея. Тогда в центре Буэнос-Айреса и других городах собрались огромные толпы людей.