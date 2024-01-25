Протесты против реформ Хавьера Милея прошли в Аргентине

Десятки тысяч аргентинцев присоединились к протестам против реформ президента страны Хавьера Милея, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Крупнейший в стране профсоюз CGT назначил на 24 января общенациональную забастовку. В центре Буэнос-Айреса и других городах собрались огромные толпы людей.

Главный митинг прошел возле парламента, где политики обсуждали план президента по дерегулированию экономики и сокращению трудовых прав, чтобы вывести страну из 200-процентной инфляции и 40-процентного уровня бедности.

К CGT, насчитывающей семь миллионов членов, присоединились другие профсоюзы и гражданские группы, пообещав, что они «не уступят ни пяди от того, что было достигнуто» в области прав трудящихся.

— Люди недовольны… никто не может этого отрицать, — сказал один из руководителей CGT Гектор Даер.

Забастовка продолжалась 12 часов и затронула общественный транспорт, полеты и другие услуги. Aerolineas Argentinas отменила почти 300 рейсов.

Министр безопасности Патрисия Буллрич утверждала, что администрация Милея не потерпит поражение, и заявила в Х, что гораздо больше людей шло на работу, чем выходило на забастовку.

Оппозиционные партии и профсоюзы заявляют, что предлагаемое дерегулирование и сокращение государственных расходов ударят по наиболее уязвимым слоям населения и увеличат бедность.

Милей был избран 45 дней назад, обещая дерегулирование, значительное сокращение расходов и девальвацию песо.

Его попытка увеличить испытательный срок с трех до восьми месяцев, снизить компенсацию в случае увольнения и сократить отпуск по беременности уже заморожена судом до рассмотрения Конгрессом страны.

Милей винит десятилетия перерасхода средств левых популистских правительств в экономическом спаде Аргентины.

Его попытка повысить конкурентоспособность экспорта путем девальвации песо более чем на 50% в прошлом месяце также подверглась критике.