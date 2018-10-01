В АПК Казахстана привлечено более 4 млрд долларов за последние 5 лет

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О перспективах развития агропромышленного комплекса Казахстана и его привлекательности для бизнеса рассказал в ходе инвестфорума в Костанае первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам первого вице-министра, Глава государства поставил задачу по закреплению АПК в качестве драйвера экономики. И для этого есть все условия. Огромные открытые рынки делают Казахстан уникальной страной для развития сельского хозяйства, считает А. Евниев.

«За последние 5 лет производство сельхозпродукции увеличилось в 1,4 раза, продукция переработки - в 1,6 раз. При этом за 9 месяцев текущего года объём продукции сельского хозяйства вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продукция переработки - на 3,3%. Также растёт экспорт продукции. В текущем году экспорт продукции АПК увеличился на 30,4% и составил 1,6 млрд долларов. В том числе экспорт продукции переработки вырос на 12,2%, - озвучил статические данные развития отрасли А. Евниев. - Поэтому аграрный сектор становится привлекательным для бизнеса. Мы это видим. Только за последние 5 лет в отрасль привлечено 4,4 млрд долларов инвестиций, в том числе частный сектор вложил более 80% инвестиций в отрасль».

Только за 8 месяцев текущего года, по словам первого вице-министра, в АПК пришло почти 500 млн долларов, что на 5,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Перед агропромышленным комплексом страны в свете нового Послания Президента стоит задача по увеличению производительности и экспорта переработанной продукции в течение ближайших 5 лет как минимум в 2,5 раза.

«Для этого мы должны диверсифицировать производство, внедрять новые технологии и использовать научные достижения. В условиях интеграционных процессов необходим трансферт международного трудового опыта, в том числе привлечение прямых иностранных инвестиций и создание совместных производств», - говорит А. Евниев.

Для этого создаются необходимые условия. К примеру, для поддержки субъектов АПК в рамках новых инициатив в ближайшее время ведомством будет реализован дополнительный комплекс мер.

«Предлагается внедрить новый инструмент - аграрную расписку, которая позволит инвесторам и кредиторам финансировать производство сельхозпродукции за счёт продажи урожая до его фактического сбора, то есть под залог будущего урожая. Также будет осуществлён переход с обязательного на добровольную форму страхования. При этом будет использована господдержка части страховых премий, а не страховых выплат, как это было раньше. Это позволит повысить эффективность мер господдержки и снизить риски сельхозпроизводства», - считает первый вице-министр.

И это, по словам А. Евниева, только часть отраслей, куда инвесторы могут вкладывать средства. В АПК большие возможности и потенциал, поэтому министерство призывает бизнес к определению новых векторов работы и тесному сотрудничеству.

Напомним, в Костанае проходит II инвестфорум «Kostanay Invest 2018», в ходе которого планируется подписать 19 меморандумов на 251 млрд тенге. Среди них - меморандум об организации производства легковых автомобилей на территории области, меморандум с ТОО «Холдинговая компания «AYTEI GROUP» о строительстве на территории региона завода по распилу и обработке камня, изготовлению столешниц, раковин для ванных комнат, плиток для отделки, а также дорожная карта между акиматом области и ТОО «Bio Grain» о строительстве хаба по переработке зерновых и масличных культур.