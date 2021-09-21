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В АО «Банк ЦентрКредит» прокомментировали трагедию в микрорайоне Акбулак

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Сентября 2021, 17:03
В АО «Банк ЦентрКредит» прокомментировали трагедию в микрорайоне Акбулак

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В АО «Банк ЦентрКредит» выразили соболезнования родным и близких погибших в связи с трагедией, произошедшей в микрорайоне Акбулак, и прокомментировали инцидент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Банка.

В пресс-службе АО «Банк ЦентрКредит» сообщили, что направляли уведомления о невыполнении обязательств заемщику.

«В июле 2011 года заемщику ТОО «Нано Плюс» было предоставлено два займа на общую сумму 102 000 000 тенге с отсрочкой платежа по основному долгу и процентам на 6 месяцев.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам, были заключены договоры залога, где в качестве залогового обеспечения приняты нежилое помещение, земельный участок, а также жилой дом, расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. «Акбулак», ул. Сыздыкова, дом 29

07.03.2012 года заемщику была предоставлена дополнительная отсрочка сроком на три месяца по погашению основного долга и вознаграждения. С 20.08.2012 года заемщик, фактически не исполняя обязательства, вышел на просрочку. Банком направлялись уведомления о невыполнении обязательств от 11.10.2012 года и от 17.01.2013 года.

В связи с неисполнением заемщиком и гарантами обязательств, предусмотренных по договорам, 17.04.2013 года было принято решение о взыскании задолженности в судебном порядке. С этого момента Банк перестал начислять проценты по данному займу.

Банком было подано исковое заявление в районный суд №2 Алмалинского района Алматы о взыскании задолженности с заемщика и гарантов», - говорится в сообщении Банка.

Согласно п.2 ст.74 Закона РК «Об исполнительном производств и статусе судебных исполнителей»: «У Гаранта имеется право самостоятельно реализовать Залоговое имущество по рыночной стоимости, должник после наложения судебным исполнителем ареста и проведения оценки имущества и до изъятия или реализации имущества с письменного разрешения судебного исполнителя и в установленный им срок вправе реализовать арестованное имущество по стоимости не ниже оценочной».

Ни Заемщик, ни Гарант этими правами не воспользовались.

Согласно п.3 ст.80 Закона РК «Об исполнительном производстве»: «Электронный аукцион начинается на повышение стоимости имущества с установленным шагом от оценочной стоимости, указанной в постановлении о передаче имущества должника на реализацию.

В случае если ни один из участников электронного аукциона путем поддержания заранее установленного шага торгов не повысит стоимость имущества, то электронный аукцион будет продолжаться с переходом на понижение.

При этом первоначальная цена реализуемого имущества понижается с установленным шагом до момента, когда один из участников согласится купить имущество по объявленной цене, которая не должна быть ниже пятидесяти процентов первоначальной оценки стоимости имущества, выставленного на электронный аукцион».

В пресс-службе Банка сообщили, что последующее выселение осуществлялось на основании судебного акта в пользу покупателя дома, и Банком не проводилась ни реализация жилого дома, ни последующее выселение.

«22.01.2018 года заочным решением Алатауского районного суда Алматы обращено взыскание на залоговое имущество в виде жилого дома, принадлежащего Гаранту.

16.08.2018 года были проведены электронные судебные торги по залоговому имуществу в виде жилого дома. Согласно протоколу об итогах электронного аукциона, его победителем был признан Турганов Н.С. 23.08.2018 года, был заключен Договор купли-продажи между частным судебным исполнителем и Тургановым Н.С.

26.12.2018 года определением Алатауского районного суда Алматы заочное решение Алатауского районного суда Алматы от 22.01.2018 года об обращении взыскания на залоговое имущество в виде жилого дома отменено.

Постановлением апелляционной судебной коллегии Алматинского городского суда от 27.11.2019 года, вынесено решение об удовлетворении исковых требований Банка об обращении взыскания на залоговое имущество в виде жилого дома с начальной продажной стоимостью при реализации в размере 29 417 000 тенге.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РК от 27.07.2020 года отказано в передаче ходатайства Демирчян А.П., Дужнова И.И. о пересмотре Постановления судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 27.11.2019 года для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам ВС РК. Таким образом, жилой дом остался в собственности Турганова Н.С. (выкуплен ранее с первых судебных торгов).

Последующее выселение осуществлялось на основании судебного акта в пользу физического лица (покупателя), тем самым дело о выселении перешло в правовые отношения между гражданами, которые переросли в трагедию. Банком не проводилась ни реализация жилого дома, ни последующее выселение», - проинформировали в пресс-службе Банка.

«Касательно нежилого помещения, находившегося в залоге у Банка, то 07.03.2017 года первые электронные судебные торги по нему не состоялись, в связи с отсутствием потенциальных покупателей. 18.04.2017 года были проведены повторные электронные судебные торги. В связи с отсутствием покупателей и по результатам проведенных судебных торгов вышеуказанное имущество перешло в собственность Банка после торгов на понижение в рамках аукциона за сумму 96 008 120 тенге. 24.04.2017 года между Банком и ЧСИ был заключен Договор купли-продажи нежилого помещения.

Длительное время Банк не мог зарегистрировать на себя право собственности на нежилое помещение, поскольку бывший собственник не предоставлял доступ работникам Земельного комитета и Банка для проведения работ по землеустроительному проекту и изготовления технического паспорта.

Фактически Банк зарегистрировал права собственности в мае 2021 года. Соответственно с 2017 года по настоящее время, Банк не распоряжался нежилым имуществом, и в июле 2021 года подал исковое заявление в Бостандыкский районный суд г. Алматы о понуждении устранить препятствия в пользовании нежилым помещением с земельным участком», - резюмировали в пресс-службе Банка.

В АО «Банк ЦентрКредит» заявили, что будут активно участвовать в расследовании данного инцидента, предоставят все необходимые документы по делу и окажут всестороннюю помощь родственникам пострадавших.

Напомним, 20 сентября, около 17 часов, владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции и судоисполнитель, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Один из погибших был новым владельцем имущества.

Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 - «Убийство в отношении двух и более лиц».

Наказание за данное преступление предусмотрено законом до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу. Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. Видео задержания подозреваемого появилось в соцсетях.

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