В Анталии дождались проливных дождей
АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ – На юге Турции после продолжительной жаркой погоды начались проливные дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».
Сегодня с самого утра в некоторых частях Анталии прошел проливной дождь. Осадки залили городские улицы и окрестности провинции.
После затяжной жары и засушливой погоды горожане оказались неподготовленными к утреннему ливню и по дороге на работу искали укрытие на автобусных остановках.
Однако заставший врасплох дождь не огорчил население, так как он прошел в районах, где продолжались лесные пожары. Утомленные и напуганные от пожаров люди были рады видеть сильный ливень.
По данным турецких метеорологов, в регионе на данный момент преимущественно облачная погода, ожидаются дожди.
К вечеру осадки продолжатся в районах Манавгат, Гюндогмуш и Алании. С завтрашнего дня температура воздуха снова поднимется выше 38 градусов.
Напомним, что в Турции уже больше недели продолжается локализация лесных пожаров.
По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева МЧС РК направило 2 специальных вертолета Ми-8 и оперативную группу спасателей для оказания помощи братскому народу.
Ранее сообщалось, что среди погибших и пострадавших в зонах бедствия граждан Казахстана нет.
Перевод: Акжигит Чукубаев
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