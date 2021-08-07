В Анталии дождались проливных дождей

АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ – На юге Турции после продолжительной жаркой погоды начались проливные дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Сегодня с самого утра в некоторых частях Анталии прошел проливной дождь. Осадки залили городские улицы и окрестности провинции.

После затяжной жары и засушливой погоды горожане оказались неподготовленными к утреннему ливню и по дороге на работу искали укрытие на автобусных остановках.

Однако заставший врасплох дождь не огорчил население, так как он прошел в районах, где продолжались лесные пожары. Утомленные и напуганные от пожаров люди были рады видеть сильный ливень.

По данным турецких метеорологов, в регионе на данный момент преимущественно облачная погода, ожидаются дожди.

К вечеру осадки продолжатся в районах Манавгат, Гюндогмуш и Алании. С завтрашнего дня температура воздуха снова поднимется выше 38 градусов.

Напомним, что в Турции уже больше недели продолжается локализация лесных пожаров.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева МЧС РК направило 2 специальных вертолета Ми-8 и оперативную группу спасателей для оказания помощи братскому народу.

Ранее сообщалось, что среди погибших и пострадавших в зонах бедствия граждан Казахстана нет.

Перевод: Акжигит Чукубаев