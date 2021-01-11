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В АНК проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
11 Января 2021, 08:22
В АНК проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - XXVIII сессия Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно статье 93-1 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» на сессии пройдет голосование за выдвинутых Советом АНК кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей.

«На заседании Совета Ассамблеи 11 декабря состоялось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. При формировании списка кандидатов Советом Ассамблеи учтен ряд важных критериев, а именно: преемственность депутатского корпуса, региональный охват, обеспечение гендерного равенства, представленность молодежи, ротация этнических групп, пребывание в депутатском корпусе не более двух сроков», - сказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев в ходе открытия сессии.

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Он напомнил, что по итогам рассмотрения советом принято решение о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента, избираемых Ассамблеей в том составе, который внесен в избирательные бюллетени.

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В соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и законом РК «Об Ассамблее народа Казахстана» 11 декабря 2020 года Советом Ассамблеи народа Казахстана выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана:

1. Сауытбек Абдрахманов - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК.

2. Аветик Амирханян председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения «Масис», член АНК.

3. Ильяс Буларов - аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области.

4. Наталья Дементьева - директор КГУ «Технический лицей» отдела образования города Кокшетау.

5. Юрий Ли - председатель ОЮЛ «Национальная палата коллекторов Казахстана», член Ассоциации предпринимателей АНК.

6. Вакиль Набиев - вице-президент республиканского общественного объединения «Ассоциация «Барбанг» курдов», член АНК.

7. Шамиль Осин - руководитель фермерского хозяйства «Шыгыс», член АНК.

8. Владимир Тохтасунов- генеральный директор ТОО «ЖетысуОблГаз».

9. Абилфас Хамедов - председатель республиканского общественного объединения «Ассоциации азербайджанцев», член АНК.

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