В Аммане прошла встреча Посла РК с главой Сената Иордании
АММАН. КАЗИНФОРМ – В столице Иордании прошла встреча между Послом Казахстана и главой Сената иорданского парламента, в ходе которой стороны обсудили аспекты и перспективы двустороннего сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В четверг Посол Республики Казахстан в Аммане Айдарбек Туматов был принят Спикером Сената Иордании Фейсалом аль-Файезом. В ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего развития контактов по линии верхних палат двух стран.
Беседа была посвящена вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе по линии СВМДА и Исламской Организации по продовольственной безопасности Организации Исламского сотрудничества (ОИС).
В ходе встречи Ф.аль-Файез с теплотой вспомнил свое первое посещение Казахстана. В сентябре 2019 года иорданский парламентарий принял участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.
Спикер Сената отметил важность расширения сотрудничества между Амманом и Нур-Султаном в сферах экономики, культуры, туризма, а также межпарламентского сотрудничества, призывав к обмену опытом в этих областях. Кроме того, он пригласил деловые круги Казахстана инвестировать в разные сектора иорданской экономики.
Среди прочего, лидер иорданского Сената призвал Казахстан к совместному сотрудничеству в противодействии пандемии COVID-19, указав, что Иордания сталкивается с «серьезными» экономическими проблемами из-за последствий коронавируса, региональных конфликтов и нестабильности на Ближнем Востоке.
«Иордания всегда стремится укреплять свои отношения со странами мира и развивать их в различных направлениях», - подчеркнул политик.
В свою очередь, А.Туматов отметил, что более полному раскрытию потенциала торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества будет способствовать налаживание прямых контактов между деловыми кругами двух стран.
На текущий год уже достигнуты договоренности о проведении очередных раундов политических консультаций и заседания межправительственной комиссии. С учетом празднования 100-летия образования иорданской государственности, а также 30-летия Независимости РК, казахстанской стороной предложено провести в этом году очередное заседание Казахстанско-иорданской парламентской группы дружбы.
«Посольством также ведется работа по направлению либерализации визового режима и открытия прямого авиасообщения между двумя странами», - добавил казахстанский дипломат.
Следует отметить, что на сегодняшний день текущий объем товарооборота между странами находится на сравнительно невысоком уровне. Основным препятствием является отсутствие быстрых и недорогих логистических маршрутов между Иорданией и Казахстаном.
В завершение встречи Иордания была призвана присоединиться к Исламской организации по продовольственной безопасности, главной целью которой является создание системы продовольственной взаимопомощи в рамках Организации исламского сотрудничества.
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