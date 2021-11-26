В Аммане открылась фотовыставка к 30-летию Независимости РК

АММАН. КАЗИНФОРМ – В иорданской столице открылась фотовыставка, приуроченная к 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выставка организована Посольством Казахстана в Аммане совместно с Национальной библиотекой Иордании.

В приветственной речи Посол Республики Казахстан в Иордании Айдарбек Туматов остановился на достижениях страны за 30 лет с момента обретения независимости, а также отметил развитие двусторонних отношений с Хашимитским королевством.

«За последние три десятилетия Иордания и Казахстан установили образцовые отношения. Иордания является одним из наших ключевых партнеров в арабском мире», - подчеркнул казахстанский дипломат.





А.Туматов также отметил, что король Иордании Абдалла II является первым мировым лидером, ставший лауреатом международной премии Н.Назарбаева «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность» во время своего официального визита в республику в 2017 году.

В ходе церемония открытия гостям фотовыставки был продемонстрирован видеоряд о казахстанских достопримечательностях.

«Выставка посвящена 30-летию Независимости Казахстана и 100-летию Королевства в рамках соглашения о культурном сотрудничестве, подписанного двумя странами с целью укрепления «братских» и дружеских отношений между их лидерами», - сказал генеральный директор Национальной библиотеки Иордании Нидал аль-Аясрах.

На тематической экспозиции представлены фотоработы, которые знакомят посетителей с ключевыми этапами становления и развития независимого государства, культурой, природой, достопримечательностями, а также основными достижениями на международной арене.

В мероприятии приняли участие представители аккредитованного в Королевстве дипломатического корпуса, академических кругов, общественных организаций и местных СМИ.



