В Аммане открылась фотовыставка к 30-летию Независимости РК
Выставка организована Посольством Казахстана в Аммане совместно с Национальной библиотекой Иордании.
В приветственной речи Посол Республики Казахстан в Иордании Айдарбек Туматов остановился на достижениях страны за 30 лет с момента обретения независимости, а также отметил развитие двусторонних отношений с Хашимитским королевством.
«За последние три десятилетия Иордания и Казахстан установили образцовые отношения. Иордания является одним из наших ключевых партнеров в арабском мире», - подчеркнул казахстанский дипломат.
А.Туматов также отметил, что король Иордании Абдалла II является первым мировым лидером, ставший лауреатом международной премии Н.Назарбаева «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность» во время своего официального визита в республику в 2017 году.
В ходе церемония открытия гостям фотовыставки был продемонстрирован видеоряд о казахстанских достопримечательностях.
«Выставка посвящена 30-летию Независимости Казахстана и 100-летию Королевства в рамках соглашения о культурном сотрудничестве, подписанного двумя странами с целью укрепления «братских» и дружеских отношений между их лидерами», - сказал генеральный директор Национальной библиотеки Иордании Нидал аль-Аясрах.
На тематической экспозиции представлены фотоработы, которые знакомят посетителей с ключевыми этапами становления и развития независимого государства, культурой, природой, достопримечательностями, а также основными достижениями на международной арене.
В мероприятии приняли участие представители аккредитованного в Королевстве дипломатического корпуса, академических кругов, общественных организаций и местных СМИ.