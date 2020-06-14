В американских кинотеатрах покажут историю жизни царицы саков Томирис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О сделке по продаже прав дистрибуции фильма «Томирис» на территории Соединённых Штатов Америки написали крупнейшие мировые отраслевые издания – Variety, Hollywood Reporter и Screen Daily, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Казахфильм».

В результате этой сделки компания Arclight Films продала право распространения казахстанской исторической драмы на территории США компании Well Go USA.

«Мы благодарны за то, что живем в мире, где есть большой интерес к реальным историям сильных женщин, которые заслуживают того, чтобы о них рассказывали», - сказал председатель Arclight Films Гэри Хэмилтон.

Напомним, фильм посвящен событиям VI в. до н.э. и рассказывает историю жизни великой царицы степи - легендарной Томирис. Из маленькой девочки ей суждено стать искусным воином, пережить потерю близких людей, отомстить предателям и объединить сакские племена под своей властью.

Кинолента снята киностудией «Казахфильм» при участии компании Sataifilm по заказу Министерства культуры и спорта РК.

«Этот эпический фильм, несомненно, покорит аудиторию за счёт сочетания восхитительных ландшафтов и исключительного качества производства», - заключило авторитетное издание Variety.

«Невероятные истории – наша страсть, но немногие из них более убедительны, чем почти непостижимая история жизни первой исторической «королевы амазонок»», - поделилась с корреспондентом Hollywood Reporter президент и генеральный директор Well Go USA Entertainment Дорис Пфардрешер.

Издание Screen Daily также приводит цитаты американских экспертов, успевших посмотреть фильм:

«Увидев картину «Томирис», зрители будут поражены свирепостью молодой воительницы, готовой пережить тяжелейшие испытания, и любой ценой защитить свой народ благодаря непоколебимой любви к нему и невероятной силе. Даже если это означало ведение войны против самой могущественной империи, которую когда-либо видел мир».

«Когда казахстанско-американский кинопродюсер и глава почетного консульства Казахстана в Лос-Анджелесе Гиа Нуртас познакомила нас с этим спецпроектом, мы сразу же осознали необычайный потенциал этого фильма. Мы очень рады, что наши друзья из Well Go USA готовы донести до нас вдохновляющую историю царицы Томирис».

Как ранее сообщалось, по информации министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, сборы от проката фильма «Томирис» в РК составили 480 миллионов тенге.



