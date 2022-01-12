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В Алматы задержаны участники штурма на здание полиции

12 Января 2022 20:45
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В Алматы задержаны участники штурма на здание полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в ходе спецоперации задержаны подозреваемые в нападении на административные здания Департамента полиции города, имевшем место в ночь на 6-е января, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

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Как свидетельствуют данные с видеокамер, а также показания некоторых участников штурма, он был четко спланирован и организован. Его реализовали хорошо подготовленные, вооруженные боевики в военной экипировке.

«Я ехал по Толе-би угол улицы Брусиловского. Передо мной вышла толпа людей, они остановили мою машину. Заставили снять госномера и положили в багажник. Приказали ехать мне вместе с народом. Угрожали, что побьют меня и повредят мне мою машину. Ходил я по площади и снимал видео на телефон. В драках и стрельбе не участвовал. Потом все поехали к ДВД. Пришли около 25-30 человек, бородатые и в военной форме. Национальность у них другая, не казахи и на казахском не говорили. Общались только на своем языке, говорили про шахидов и с криками «Аллаху Акбар!» начали стрельбу. При себе у них были разные автоматы и гранаты», - рассказал один из участников противоправных действий.



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#Алматы   #Алматинская область   #Видео   #МВД РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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