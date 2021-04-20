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    11:33, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    В Алматы задержаны ночные гонщики

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Специальная отработка проведена силами строевых подразделений полиции города Алматы по обнаружению нарушителей правопорядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Был проведен анализ и определены наиболее востребованные у любителей ночных гонок места, где и было решено провести специальные локальные рейды. В полицию не раз обращались жители домов, чей покой нарушается любителями быстрой и громкой езды. Таким образом, минувшей ночью в результате точечной отработки на территории одного только района было выявлено более 30 грубых нарушений ПДД.

    «В частности, выявлено 5 фактов нарушения тишины, два факта управления ТС в нетрезвом состоянии, 7 фактов незаконного переоборудования ТС путем установки на глушитель авто резонатора, 7 фактов нарушения правил перехода проезжей части, 3 факта управления ТС без государственных регистрационных номерных знаков и др. Девять транспортных средств водворены на специализированную штрафную стоянку», – сообщил начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

    Теги:
    Закон и право Алматы Правоохранительные органы
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