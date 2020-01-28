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В Алматы заболеваний коронавирусом не выявлено

28 Января 2020 18:23
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В Алматы заболеваний коронавирусом не выявлено

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья города Алматы опровергли информацию о заболевшем коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Информация якобы о заболевшем коронавирусом в Алматы распространялась по средствам ​WhatsApp в группах.

«Управление общественного здоровья города Алматы сообщает, что коронавирусного заболевания у госпитализированного пациента не выявлено», - сообщили в управлении.

По данным ведомства, сегодня на станцию скорой помощи поступил вызов от жителя​ города, со слов которого он ночью прилетел с Гонконга. Жалобы были​ на озноб и чувство жара. ​

По адресу незамедлительно была направлена карета скорой помощи, медики были облачены в комплект специальной одежды. Пациент был ​доставлен ​в городскую клиническую инфекционную больницу им. И.Жекеновой с клиническими симптомами острой респираторной вирусной инфекции.

«В стационаре пациенту медиками в специальном отведенном боксе после проведенного консилиумного осмотра ​ и обследования выставлен диагноз: грипп, среднетяжелое течение, также взяты вирусологические анализы и начато лечение согласно протоколу диагностики и лечения гриппа», - добавили в управлении.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в Китае, пациент взят под наблюдение врачей.

Отметим, ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что в городе принимаются меры, соответствующие международным стандартам и рекомендациям ВОЗ, по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Градоначальник подчеркнул, что в медучреждениях города имеется более 690 тысяч одноразовых масок, и 1,3 млн масок в резерве. Аптеки города также обеспечены достаточным запасом лекарств и масок.

Напомним, 31 декабря власти Китая информировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни, это коронавирус 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Всего в Китае число заболевших коронавирусом, по последним данным, составило 4515 человек, летальный исход зафиксирован в 106 случаях.



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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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