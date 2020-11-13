В Алматы за ночь выпало семь сантиметров снега
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за ночь выпало 4-7 сантиметров, в горных районах — 10-12 сантиметров снега, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
Дождь с переходом в снег начался 12 ноября. В целях предупреждения гололедных явлений с начала выпадения снега производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега.
По состоянию на 06:00 13 ноября использовано 1487 тонн противогололедных материалов. Также ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов.
Для данных работ привлечены 567 единиц техники, в том числе 174 пескоразбрасывателей и 1485 дорожных рабочих. В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
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