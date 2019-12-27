В Алматы вынесли приговор отчиму, избившему до смерти двухлетнего ребенка
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор отчиму, который избил до смерти двухлетнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе городского суда, мужчину признали виновным по пункту 3 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Как сообщалось, 23 сентября этого года ребенок вместе отчимом направлялся домой, при этом капризничал. Отчим, пытаясь его «успокоить», нанес 3-4 удара, отчего ребенок упал, ударился головой и потерял сознание. Далее у отчима возник умысел на убийство ребенка, в связи с чем он со всей силы ударил его в область живота. Прохожий, увидев происходящее, вызвал скорую помощь.
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