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В Алматы вынесли приговор отчиму, избившему до смерти двухлетнего ребенка

27 Декабря 2019 17:16
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В Алматы вынесли приговор отчиму, избившему до смерти двухлетнего ребенка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор отчиму, который избил до смерти двухлетнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе городского суда, мужчину признали виновным по пункту 3 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Как сообщалось, 23 сентября этого года ребенок вместе отчимом направлялся домой, при этом капризничал. Отчим, пытаясь его «успокоить», нанес 3-4 удара, отчего ребенок упал, ударился головой и потерял сознание. Далее у отчима возник умысел на убийство ребенка, в связи с чем он со всей силы ударил его в область живота. Прохожий, увидев происходящее, вызвал скорую помощь.

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Ключевые слова: Алматы, Суды,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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