В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 19 июня по 3 июля в Алмалинском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Досмухамедова от улицы Жамбыла до улицы Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

Движение по улице будет перекрыто в обе стороны.

«Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения текущих плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - отметили в компании.