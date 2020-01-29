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В Алматы возложили цветы к памятнику аль-Фараби

29 Января 2020 14:51
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В Алматы возложили цветы к памятнику аль-Фараби

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась церемония возложения цветов к памятнику великого ученого Аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В торжественном мероприятии приняли участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, государственные и общественные деятели, представители ООН и ЮНЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ и других международных организаций, дипломатических миссий в Казахстане, ректоры вузов, руководители научных центров и НИИ, известные зарубежные и отечественные ученые-фарабиеведы.

Ранее вышеперечисленные гости открыли библиотеку-центр Аль-Фараби в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. ознакомились с экспозициями музея, посвященного великому мыслителю, посетили выставку его трудов, отечественных и зарубежных изданий о нем.

Позже директор Центра аль-Фараби Бекжан Мейрбаев рассказал, чем будет заниматься созданный центр.

Отметим, что в этом году в международном масштабе под эгидой ЮНЕСКО широко отмечается 1150-летие аль-Фараби.


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Ключевые слова: Алматы, аль-Фараби,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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