В Алматы возложили цветы к памятнику Абая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась церемония возложения цветов к памятнику великого казахского мыслителя, поэта Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии приняли участие заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, председатель Совета ветеранов города Ахан Бижанов, председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет и его заместитель Бахыт Беделхан.

В этом году в Казахстане отмечается 176 лет со дня рождения Абая и 30-летие Независимости РК. Ержан Бабакумаров отметил, что бесценное наследие Абая оказало огромное влияние на казахскую национальную культуру. Его труды и по сей день определяют ориентиры общественной и культурной жизни мегаполиса и всей страны.

«Абай великий просветитель казахского народа. Произведения Абая всегда актуальны как для старшего, так и младшего поколения - во все времена. Он оставил за собой наследие, которое будет ориентиром для будущих поколений. В прошлом году мы отпраздновали 175-летие Абая. Союз писателей Казахстана написал письмо Главе государства с просьбой сделать национальным праздником День Абая. Касым-Жомарт Токаев принял предложение во внимание и объявил 10 августа Днем Абая. Он вместе с представителями других государств положил начало доброй традиции: каждый год 10 августа во всех регионах и областях нашей страны проходит церемония возложения цветов к памятнику Абая. Тем самым мы чтим его память и оказываем уважение великому мыслителю. Думаю, что данная традиция закрепится за казахстанцами. Абай внес неоценимый вклад в развитие нашей страны», - сказал председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет.

Председатель Союза ветеранов города Алматы Ахан Бижанов считает, что чтить и помнить назидания Абая это ответственность юных казахстанцев.

«Абай самый известный просветитель среди казахстанских деятелей, он прививал моральные принципы и всегда болел за свою Родину. Абай прививает те мысли, которые нужны для будущих поколений. На произведениях Абая мы учились, учимся и будем учиться. Это великий человек, мысли которого вечны, ценны и будут востребованы всегда», - подчеркнул Ахан Бижанов.

По словам заместителя председателя Союза писателей Казахстана Бахыта Беделхана, День Абая - это важный и духовный праздник для казахского народа.

«Пусть этот праздник будет напоминать нам об Абае, который внес большой вклад в духовное и ментальное развитие казахского народа. Благодаря администрации города в честь 175-летия Абая было проведено 50 мероприятий, на республиканском уровне были проведены масштабные конкурсы. Я считаю, что такие праздники необходимо отмечать. Мы можем понять и проникнуться мыслями Абая и понять, в каком направлении нам дальше двигаться. Абай - автопортрет всего нашего народа. Мы должны понимать важность его деятельности, он учит нас задуматься над жизнью, учит нас делать добрые дела, учит нас думать о будущем, не забывая прошлое. Он - наша гордость, наш моральный ориентир и человек для подражания», - отметил акын Бахыт Беделхан.