В Алматы внесены уточнения в бюджет: на что будут выделены деньги

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На рассмотрение маслихата города Алматы был внесен проект уточнения местного бюджета на дополнительную потребность в общей сумме 91,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы маслихата, деньги будут направлены на следующие сферы:

социальная сфера – 33 млрд тенге, в том числе:

- образование, в том числе на развитие объектов образования, текущие мероприятия, на строительство и реконструкцию пристроек к 6 объектам образования;

- здравоохранение, в том числе на обеспечение лекарственными средствами четырех видов орфанных заболеваний, оплата по договорам приобретения и установки систем медицинского газа и утилизации медицинских отходов и обеззараживание сточных вод, выплата надбавок медработникам за участие в борьбе с COVID-19;

- социальное благосостояние, в том числе реконструкция здания социального дома, разработка ПСД реконструкции здания Дома ребенка, предоставление 2000 жилищных сертификатов как социальная помощь, стабилизационный фонд;

- спорт и культура, в том числе строительство физкультурно-оздоровительных центров в мкр. Зердели, разработка ПСД на реконструкцию здания «Союз писателей Казахстана».

Жилищно-коммунальное хозяйство – 21,2 млрд тенге, в том числе, на разработка десяти ПСД сетей водоснабжения и водоотведения, разработка деаяти ПСД по электроснабжению, разработка ПСД сетей газоснабжения для застройки Наурызбайского района и реконструкция тепломагистрали ТМ 18 «Айнабулак»;

Транспортная инфраструктура – 10,6 млрд тенге в том числе, на субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном, строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова - улица Емцова, реконструкция улично-дорожной сети BRT, строительство 30-ти светофорных объектов и семидесяти регулируемых пешеходных переходов;

Благоустройство и озеленение – 22,1 млрд тенге, в том числе, реконструкция четырех русел рек, техническое содержание и обслуживание 17 фонтанов.

Общественный порядок и безопасность, ЧС – 4,2 млрд тенге.

Прочее – 0,7 млрд тенге (ДКБ 2025).