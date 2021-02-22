В Алматы внесены уточнения в бюджет: на что будут выделены деньги
По данным пресс-службы маслихата, деньги будут направлены на следующие сферы:
социальная сфера – 33 млрд тенге, в том числе:
- образование, в том числе на развитие объектов образования, текущие мероприятия, на строительство и реконструкцию пристроек к 6 объектам образования;
- здравоохранение, в том числе на обеспечение лекарственными средствами четырех видов орфанных заболеваний, оплата по договорам приобретения и установки систем медицинского газа и утилизации медицинских отходов и обеззараживание сточных вод, выплата надбавок медработникам за участие в борьбе с COVID-19;
- социальное благосостояние, в том числе реконструкция здания социального дома, разработка ПСД реконструкции здания Дома ребенка, предоставление 2000 жилищных сертификатов как социальная помощь, стабилизационный фонд;
- спорт и культура, в том числе строительство физкультурно-оздоровительных центров в мкр. Зердели, разработка ПСД на реконструкцию здания «Союз писателей Казахстана».
Жилищно-коммунальное хозяйство – 21,2 млрд тенге, в том числе, на разработка десяти ПСД сетей водоснабжения и водоотведения, разработка деаяти ПСД по электроснабжению, разработка ПСД сетей газоснабжения для застройки Наурызбайского района и реконструкция тепломагистрали ТМ 18 «Айнабулак»;
Транспортная инфраструктура – 10,6 млрд тенге в том числе, на субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном, строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова - улица Емцова, реконструкция улично-дорожной сети BRT, строительство 30-ти светофорных объектов и семидесяти регулируемых пешеходных переходов;
Благоустройство и озеленение – 22,1 млрд тенге, в том числе, реконструкция четырех русел рек, техническое содержание и обслуживание 17 фонтанов.
Общественный порядок и безопасность, ЧС – 4,2 млрд тенге.
Прочее – 0,7 млрд тенге (ДКБ 2025).