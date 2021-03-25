В Алматы увеличено число коек для больных COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В связи с тем, что Алматы находится в «красной» зоне, увеличено число коек для больных с коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе онлайн-брифинга о текущем ситуации по COVID-19 рассказала представитель управления общественного здоровья города Алматы, директор центра телемедицины Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 марта в городе Алматы наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В связи этим мы развернули ковидных коек до 3400. Так как мы сейчас находимся в «красной« зоне, число госпитализируемых соответственно увеличилось. Поэтому из резерва мы развернули число коек до 5 тысяч. Потоки четко распределены. К примеру, в центр клинической городской больницы, где пациенты, у кого КВИ плюс положительная. Также в городскую больницу №1, у кого диагноз «COVID-ассоциированная пневмония» . В этой больнице у нас работает самое мощное отделение по пульмонологии. За сутки в Алматы поступило 230 пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодня выписанных 100 человек. Имеется 689 свободных коек из развернутых 5000 коек», - рассказала Лаура Мырзагали.

Кроме того, по ее словам, на праздничные дни, чтобы удержать стабильную ситуацию в городе, управлением общественного здоровья города был создан штаб.

Напомним, с 10 марта Алматы находится в «красной зоне». В связи с этим с 21 по 28 марта включительно в городе вступили новые ограничительные меры. Согласно этому, деятельность рынков и ТРЦ приостановлены. Общественный транспорт и городские пригородные маршруты в будние дни будут работать согласно штатному расписанию. А в выходные и праздничные дни будут работать утром с 6 до 10 часов. И вечером с 17 до 22.00.