В Алматы утвердили места для проведения митингов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Депутаты маслихата Алматы утвердили места для проведения мирных митингов в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, было поручение Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о том, чтобы в каждом крупных городах выделили по второму месту для проведения митингов. Первым местом у нас был сквер за кинотеатром «Сары-Арка», но это тогда было временно, а сейчас его уже узаконили. А вторым местом стал парк имени М.Ганди. Изначально предлагали парк «Южный», но комиссия пришла к тому, что это место не приспособлено для проведения митингов», - сказал депутат маслихата города Рахман Алшанов.

По его словам, проект закона обсуждался в общественном совете, рассматривался в Национальном совете общественного доверия, а сейчас уже находится на рассмотрении Правительства РК.

Он также добавил, что в новом проекте закона предусмотрен уведомительный характер мирных собраний.

«Будет уведомительный характер, но согласованный с местными властями, где и как проводить, потому что бывают запрещенные места: у больниц, у школ, у военных частей. Организаторы подают уведомление, акимат смотрит и согласовывает», – пояснил Рахман Алшанов.

Рахман Алшанов отметил, что при этом количество участников и тематика собраний не имеет никаких ограничений, а тематика должна соответствовать утвержденному закону.

Напомним, ранее на заседании Национального совета общественного доверия Глава государства подчеркнул, что пришло время для того, чтобы прививать общественному сознанию культуру митингов.