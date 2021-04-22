В Алматы усилили контроль за качеством ремонта дорог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о проводимой работе по ремонту дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бакытжан Сагинтаев, отвечая на вопросы горожан в прямом эфире на телеканале «Алматы» отметил, что по состоянию на 20 апреля текущий ремонт ведется на 37 улицах, в том числе 7 магистральных, 30 районного значения и центральных улицах микрорайонов. В работе находится 150 дефектных участков, 10 люков и решеток. Задействованы 32 бригады из 377 рабочих, 147 единиц спецтехники.

В период с 3 по 19 апреля отремонтировано 2573 дефектных участка общей площадью 42,2 тыс. кв. м на 376 улицах, в том числе 96 магистральных и 280 - районного значения. Также отремонтировано 610 люков и решеток. На 19 апреля ямочный ремонт выполнен на площади 2,4 тыс. кв. м. Устранено 86 дефектов, поднято 2 люка.

Бакытжан Сагинтаев также сообщил, об усилении контроля за качеством проводимых работ. Акимы районов с управлением ГАСК проводят дефектовку отремонтированных участков и, в случае неудовлетворительного качества, требуют устранения недочетов.

Вместе с тем, усилен контроль за качеством асфальтобетонной смеси на всех этапах – от процесса изготовления до укладки на дорожное полотно. Особое внимание при этом уделено технологии подготовки смеси.

Кроме того, по словам акима города, усилена ответственность коммунальных служб, производящих вскрытие асфальтового покрытия при работах по аварийному ремонту и строительству инженерных сетей. Для усиления контроля будут разработаны единые правила по проведению таких видов работ.

Акимы районов продолжат выявление дефектных участков, учитывая при этом обращения жителей. Все работы по текущему ремонту должны быть завершены до конца апреля. Кроме того, на постоянном контроле находится состояние остановочных комплексов, детских игровых и спортивных площадок, скамеек, урн, опор освещения и линий электропередач.