В Алматы усилены меры защиты против коронавируса
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы усилены меры защиты против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы путем мониторинга ведется контроль по исполнению требования об обязательном наличии дезинфицирующих средств в общественных местах.
«Наличие дезинфицирующих средств в местах массового скопления является одной из мер профилактики вирусов, в том числе коронавируса. Действительно департаментом во все учреждения, во все органы направлялось письмо с рекомендацией по установлению санитайзеров по проведению режима проветривания. Как вы знаете, одним из условий возникновения данного вируса является несоблюдение личной гигиены», — отметила заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Асель Калыкова.
Как сообщила заместитель руководителя департамента, на сегодня во многих местах массового скопления людей — в торговых центрах, метро, супермаркетах — установлены санитайзеры. Работа в данном направлении проводится в дошкольных учреждениях и школах. Организациями самостоятельно производится обеспечение дезинфицирующими средствами.
Напомним, что Региональным штабом Алматы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции реализуются меры по обеспечению безопасности здоровья граждан и недопущению ввоза и распространения коронавируса в мегаполисе.
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