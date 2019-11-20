В Алматы учреждена стипендия имени Дениса Тена

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы три лучших студента Казахстанско-Британского технического университета были награждены стипендией имени Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Именную стипендию выдают отличникам, которые помимо учебы занимаются спортом. Ее учредил ректорат КБТУ, в магистратуре которого учился прославленный казахстанский фигурист.

По словам ректора КБТУ Кенжебека Ибрашева, конкурсной комиссией было рассмотрено более 80 заявок от талантливых студентов. Из них отобрали три самые яркие.

«Денис был магистрантом Executive MBA Бизнес Школы КБТУ и активно участвовал в жизни нашего университета. Несмотря на большие успехи в спорте, он не останавливался на достигнутом и продолжал развиваться в различных направлениях, вдохновляя своим примером нашу молодежь. Именно поэтому мы решили присвоить имя Дениса кинозалу КБТУ, а также учредить стипендию имени Дениса Тена при поддержке Фонда Endowment, чтобы чтить память нашего чемпиона и продолжать его дело», - отметил ректор КБТУ.

На церемонию награждения в качестве почетного гостя приглашена мама Дениса - Оксана Алексеевна Тен.

















«Неожиданно и очень приятно, что ректорат КБТУ решил своими силами учредить именную стипендию и таким образом вместе с нами воплощает мечту Дениса – помогать талантливой молодежи реализовывать себя в разных направлениях», - говорит Оксана Алексеевна.

Она поблагодарила руководство университета за поддержку одаренных студентов КБТУ и отметила, что это значительный вклад в развитие спорта, культуры, патриотизма и нравственного воспитания молодежи.

Оксана Тен заявила, что Фондом Дениса Тена проводится большая работа по развитию фигурного катания в Казахстане, а также добавила, что на днях она вернулась из Сеула, где с 6 по 11 ноября прошла выставка памяти Дениса.

На выставке были представлены фотографии с различных международных соревнований, а также короткометражный фильм о Денисе, снятый друзьями и коллегами прославленного казахстанского фигуриста. Помимо этого, в программу выставки были включены фотографии, сделанные самим Денисом.

Цель мероприятия — обратить внимание на особый творческий взгляд спортсмена, помочь посетителям прочувствовать свою причастность к изображенным событиям. Почтить память Дениса в числе посетителей пришли самые известные южнокорейские фигуристки Ким Ён А, чемпионка Олимпийских игр 2010 года, и Чой Да Бин, чемпионка Азиатских игр.

Также добавим, что 14 декабря в Нур-Султане состоится ледовое шоу «Друзья Дениса», посвященное памяти призера Олимпийских игр. В шоу примут участие знаменитые фигуристы и друзья Дениса Тена.

Фонд Дениса Тена создан в августе 2018 года по инициативе родных и близких казахстанского фигуриста.