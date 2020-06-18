В Алматы такси будут работать в обычном режиме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в эти выходные метро и автобусы не будут ездить, а такси - да, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с тем, что вводится ограничение многих организации по решению комиссии 20-21 июня в городе будет приостановлена работа общественного транспорта: это городские маршруты - автобусы, троллейбусы, пригородные маршруты и метрополитен. Такси будет работать в обычном режиме. Все таксомоторные парки будут работать круглосуточно. Все меры руководством таксомоторных парков будут приняты все санитарные меры. В будние дни весь общественный транспорт будет функционировать в обычном режиме с 06:00 до 23:00 часов. Мы просим жителей отнестись с пониманием», - уточнил заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы Ерлан Адилов;

Ранее сообщалось , что движение общественного транспорта приостановят в Алматы